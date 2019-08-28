Карельский Роспотребнадзор проверит уровень радиации на островах в Белом море после взрыва под Северодвинском
Управление Роспотребнадзора по республике Карелия проведет проверку радиационного фона в Кемском и Беломорском районах в связи с жалобами на загрязнение окружающей среды
Управление Роспотребнадзора по республике Карелия проведет проверку радиационного фона в Кемском и Беломорском районах в связи с жалобами на загрязнение окружающей среды.
Заместитель главного государственного санитарного врача в Беломорском районе Светлана Грязнова сообщила «Интерфаксу», что поводом для проверок стали публикации о загрязнении растений на островах в Белом море после взрыва на военном полигоне под Северодвинском во время испытаний реактивного двигателя. После взрыва в Архангельской области было зафиксировано повышение радиационного фона, хотя власти уверяют, что оно было кратковременным.
18 августа жительница Карелии Ирина Кудряшова опубликовала в соцсети «ВКонтакте» серию фотографий с островов в Белом море и сообщила, что после взрыва под Северодвинском «даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь». Местность женщина охарактеризовала как «мертвую зону».
Ирина Кудряшова обратилась к главе Карелии Артуру Парфенчикову с вопросом о том, какие действия собираются предпринять власти по обеспечению безопасности окружающей среды и здоровья населения.
Губернатор заявил, что в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова в присутствии депутатов и чиновников были проведены замеры дозиметром ДКГ-03Д «Грач», которые не выявили превышения радиационного фона.