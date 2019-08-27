Страсбургский суд присудил матери и жене погибшего в СИЗО Сергея Магнитского 34 тысячи евро
Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал факт нарушения права на жизнь со стороны России в отношении аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СМЗО в 2009 году
Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал факт нарушения права на жизнь со стороны России в отношении аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СМЗО в 2009 году. Суд присудил матери юриста Натальи Магнитской и его жене Наталии Жариковой 34 тысячи евро в качестве компенсации.
Сергей Магнитский подал жалобу в ЕСПЧ от своего имени 11 июля 2009 года, то есть за четыре месяца до смерти. Его вдова присоединилась к жалобе в марте 2010 года, а мать аудитора обратилась в суд в августе 2012 года.
ЕСПЧ признал, что в отношении Сергея Магнитского российские власти допустили нарушение права на жизнь, запрета пыток в части условий содержания под стражей и обращения со стороны тюремного руководства, положения о разумном сроке содержания под стражей и права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок.
Наталия Жарикова указывала на отсутствие медпомощи в СИЗО, в результате чего ее муж скончался, и на несправедливость самого его уголовного преследования. Помимо этого Сергей Магнитский посмертно был осужден, а судебный процесс над ним нарушил закрепленную в Европейской конвенции презумпцию невиновности, сообщает РБК.