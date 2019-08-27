Российское общество психиатров отказалось считать наркотиком препарат бупропион
РОП отказалось считать наркотическим веществом препарат бупропион. При этом в России препарат классифицируется как наркотический и является основанием для возбуждения уголовных дел
Российское общество психиатров (РОП) отказалось считать наркотическим веществом препарат бупропион. При этом в России препарат классифицируется как наркотический и является основанием для возбуждения уголовных дел.
В заключении РОП говорится, что бупропион не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления. Специалисты указали, что с позиций клинической фармакологии и наркологии бупропион нельзя считать производным наркотика исключительно из-за структурного химического сходства с запрещенным стимулятором эфедроном, сообщает «КоммерсантЪ».
Соответствующее заключение было подготовлено в ответ на запрос адвоката одного из обвиняемых по уголовному делу о покупке бупропиона. В текущем году следственные органы возбудили как минимум два уголовных дела по факту незаконного оборота наркотиков из-за покупки бупропиона.
Фигуранткой одного дела стала жительница Екатеринбурга, которая заказала по интернету антидепрессант на основе этого вещества, а второе дело возбуждено по факту покупки таблеток для борьбы с курением.