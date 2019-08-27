Автомобилистам предоставят возможность обжаловать онлайн штрафы за нарушение ПДД
Российским автомобилистам предоставят возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД через интернет. Такая возможность появится у граждан в следующем году
Российским автомобилистам предоставят возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД через интернет. Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил, что такая возможность появится у граждан в следующем году.
Согласно действующему регламенту, для обжалования постановления о вынесении штрафа водителю нужно лично посетить отделение ГИБДД или отправить заявление заказным письмом. После внедрения новой услуги можно будет не только в онлайн-режиме обратиться в Госавтоинспекцию, но и дистанционно вернуть деньги за неправомерно назначенный и оплаченный штраф.
Максим Паршин также сообщил, что для обжалования штрафа автомобилисты смогут обращаться к операторам парковок.
Жалобу на незаконный штраф можно будет подать в электронном виде в течение десяти дней с момента получения соответствующего извещения. К заявлению можно будет приложить доказательства невиновности водителя, например, запись с видеорегистратора.