Минэкономразвития спрогнозировало падение реальных доходов граждан в 10 раз
Минэкономразвития России уточнило макроэкономический прогноз на 2019 и 2020 годы, согласно которому рост реальных доходов российских граждан в текущем году сократится
Минэкономразвития России уточнило макроэкономический прогноз на 2019 и 2020 годы, согласно которому рост реальных доходов российских граждан в текущем году сократится в 10 раз - с нынешнего 1% до 0,1%. Прогноз означает, что изменение реальных располагаемых доходов граждан, останется близким к нулю второй год подряд.
Одновременно с этим специалисты МЭР повысили прогнозируемый уровень бедности в стране по итогам 2020 года до 12,5%, сообщает РБК.
В базовом сценарии Минэкономразвития указывается, что потребительский спрос в 2020 году остановится на уровне 0,6%, а рост портфеля потребительских кредитов замедлится до 4% год к концу 2020 года.
В качестве ключевых рисков для экономики страны в сценарии МЭР указываются глобальная рецессия, неконтролируемое развитие кредитного цикла и пробуксовка структурных реформ.