Жителям Крайнего Севера пообещали частично оплачивать дорогу до места отдыха за границей
В пояснительной записке к пакету поправок отмечается, что сейчас предусмотрена оплата дороги к месту отдыха только по России
Министерство труда России подготовило поправки в федеральный закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», которые предполагают частичную оплату пенсионерам-льготникам дороги к месту отдыха, в том числе и за границей.
В ведомстве отметили, что поправки были подготовлены с учетом результатов судебной практики, сообщает Znak.com.
В пояснительной записке к пакету поправок отмечается, что сейчас предусмотрена оплата дороги к месту отдыха только по России, однако 99% льготников успешно оспаривают в судах отказы Пенсионного фонда оплатить дорогу за границу. В 2018 году в суд по этому вопросу обратились более 289 тысяч человек. Средний размер присужденной выплаты составил 13,2 тысячи человек.
Согласно подсчетам Минтранса, в случае принятия поправок количество желающих выехать на отдых за границу вырастет, а дополнительные расходы фонда составят 180 млн рублей в год, поскольку компенсировать будут только траты на часть дороги по территории России.