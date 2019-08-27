95% жителей Архангельской области выступили против мусорного полигона в Шиесе
Социологи провели опрос среди жителей Архангельской области с целью выяснить их отношение к планам губернатора Орлова построить мусорный полигон для приема отходов из Москвы
Социологи «Левада-центра» провели опрос среди жителей Архангельской области с целью выяснить их отношение к планам губернатора Игоря Орлова построить мусорный полигон для приема отходов из Москвы. Так называемый «экотехнопарк» будет располагаться около железнодорожной станции Шиес.
Опрос показал, что 95% жителей Архангельской области выступают против строительства полигона ТБО и ввоза мусора из других регионов.
84% опрошенных выступили «точно против» строительства полигона, еще 11% заявили, что «скорее против». 70% респондентов уверены, что свалка является угрозой для экологии региона, а 57% выразили недовольство тем, что проект строительства не согласовали с местными жителями и экологами.
Полностью поддерживают или скорее поддерживают строительство полигона только 1% и 2% опрошенных соответственно, сославшись на то, что этот проект принесет дополнительные доходы в бюджет области.
49% из тех, кто выступил против свалки в Шиесе, заявили о готовности участвовать в акциях протеста, 27% готовы помогать в их организации, 48% респондентов выразили готовность распространять информацию среди друзей и знакомых, в интернете и социальных сетях.
Напомним, что на станции Шиес с начала текущего года круглосуточно дежурят эко-активисты, которые пытаются помешать строительству мусорного полигона. В Архангельске и других городах области регулярно проходят акции протеста против ввоза московских отходов в Поморье. Губернатор Игорь Орлов уверен, что против мусорной свалки выступает меньшинство жителей области.