Меню
Бизнес
Нас мало - а станет еще меньше
Бизнес
26 августа 15:23

Глава госбанка ВТБ потратил 140 млн рублей на изысканные предметы интерьера

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин за последние четыре года потратил 140 млн рублей на покупку за границей изысканных предметов интерьера. Данные о закупках содержатся в базе портала Import Genius

Глава госбанка ВТБ потратил 140 млн рублей на изысканные предметы интерьера

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин за последние четыре года потратил 140 млн рублей на покупку за границей изысканных предметов интерьера. Данные о закупках содержатся в базе портала Import Genius (поставщик бизнес-аналитики для индустрии импорта-экспорта). В таможенных выписках указаны 664 позиции, однако общая стоимость купленных предметов интерьера рассчитана исходя из данных о 446 предметах, так как по остальным стоимость не указана.

Проект Baza сообщает, что заказы делал сам Андрей Костин и даже не его полный тезка, поскольку в таможенной документации указан адрес «Москва, Леонтьевский переулок, дом 6, кв. 41». Такой же адрес указан в качестве домашнего адреса главы ВТБ в официальных публикациях «Роснефти» о членах совета директоров, в который г-н Костин входил до 2012 года.

Большую часть мебели и декора поставило британское архитектурное бюро Hubert Zandberg Interiors, специалисты которого создают «сложные, современные, с классическим влиянием и эклектическими дополнениями» предметы.

В списке покупок главы ВТБ присутствуют постельное белье стоимостью 353 тысячи рублей, мыло почти за 12 тысяч рублей и мочалка за 8 тысяч рублей, покрывало из шерсти за 483 тысяч рублей,  полотенце банное махровое за 288 тысяч рублей, стаканы резные из свинцового хрусталя за 17 тысяч рублей, льняные столовые салфетки  за 59 тысяч рублей и даже пуховые подушки стоимостью почти 2 млн рублей.

Журналисты также нашли в списке покупок «подсвечник неэлектрический, изготовленный из стали и стекла» за 1  390  259 рублей, что соответствует цене на автомобиль Mazda 3.

Бумажная печатная репродукция орнаментов обошлась г-ну Костину в 1 138 715 рублей (в накладной уточняется, что информация на ней не содержит призывов к осуществлению экстремистской и террористической деятельности), ваза из тонкой керамики - в 325 639 рублей, шелковые ковры - в 525 921 рублей, а мраморные плиты с элементами из стекла для облицовки внутренних помещений - в 2 312 816 рублей.

Подбором материалов для отделки многочисленных квадратных метров главы государственного банка занималась французская фирма SIGÉBÈNE, в которой трудится команда краснодеревщиков. Эта фирма поставила для квартиры банкира секционную деревянную мебель для кухни за 2 592 210 рублей, для ванной - за 519 068 рублей, а для жилых комнат - 4 821 372 рублей.

Baza отмечает, что все заказанные банкиров предметы интерьера не поместились бы в одной квартире площадью 97 кв.м. Скорее всего, закупки были сделаны для нескольких объектов недвижимости.

Материалы по теме
ФБК нашел у чиновника, согласовывающего митинги, квартиру на Остоженке за 200 млн рублей
Телеведущая Наиля Аскер-заде продала участок на Рублевке после того, как о нем узнали СМИ
ФБК нашел у сына московского депутата квартиру за 600 млн рублей и особняк за 4 млрд рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
Росгидромет подтвердил информацию о повышении радиационного фона в Архангельской области
Росгидромет подтвердил повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском. Его причиной стало облако радиоактивных инертных газов, которое появилось в результате распада изотопов бария, стронция и лантана
Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят
Горячие новости
Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят
Росстат сообщил о сохранении в России демографического перевеса в сторону женщин до 2036 года. По данным на 2019 год, соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154, а к 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин
«Почта России» попросила 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в «центры притяжения»
Горячие новости
«Почта России» попросила 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в «центры притяжения»
«Почта России» сообщила о планах поменять формат своих отделений и преобразовать их в «Центры притяжения», в которых граждане смогут купить лекарства, продукты и алкоголь
Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей
Горячие новости
Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей
В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Скрипалей в британском Солсбери
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Горячие новости
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Столичный ЦОДД предупредил автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах Москвы в последние дни лета в связи с возвращением людей из отпусков
Депутат Госдумы высказался за снятие моратория на смертную казнь в некоторых случаях
Горячие новости
Депутат Госдумы высказался за снятие моратория на смертную казнь в некоторых случаях
Губернатор Калужской области высказался за возвращение смертной казни в отдельных случаях. Такое мнение он высказал после убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Екатеринбургский игумен Вениамин проклял авиакомпанию «Победа»
Горячие новости
Екатеринбургский игумен Вениамин проклял авиакомпанию «Победа»
Игумен Вениамин также прикрепил к своему комментарию видеозапись, на которой пассажирка умоляет сотрудников лоукостера пустить ее в самолет, но на рейс в Чебоксары она так и не попадает
Гарантия защиты граждан от произвола
Горячие новости
Гарантия защиты граждан от произвола
На рассмотрение депутатов Государственной думы внесли законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников МВД и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров
Авторская колонка
Страшный сон московской мэрии
Ситуация со снятием и последующим заявлением коммуниста Владислава Колмагорова позволяет заглянуть в глубину ада, в котором сейчас находится московская мэрия. Напомню, Колмагорова заставили сняться с выборов по 45 округу после того, как его кандидатуру поддержал Илья Яшин
Юдин Григорий
Владельцев гироскутеров и электросамокатов обяжут соблюдать ПДД
Горячие новости
Владельцев гироскутеров и электросамокатов обяжут соблюдать ПДД
Министерство транспорта готовит законопроект, который обяжет соблюдать правила дорожного движения и, возможно, сдавать на права, владельцев электротранспорта - электросамокатов и гироскутеров
Суд восстановил кандидатов, снятых с выборов в Петербурге из-за постов в «ВКонтакте»
Горячие новости
Суд восстановил кандидатов, снятых с выборов в Петербурге из-за постов в «ВКонтакте»
Городской суд Санкт-Петербурга отменил решения районных судов о снятии с предвыборной гонки кандидатов в муниципальные депутаты округов Смольнинское и Светлановское
Чиновники из ЯНАО и ХМАО оказались самыми богатыми
Горячие новости
Чиновники из ЯНАО и ХМАО оказались самыми богатыми
Сотрудники государственных органов из Ямало-Ненецкого АО и Ханты-Мансийского АО получают зарплату больше, чем их коллеги из других российских регионов. Меньше всех получают чиновники из Псковской области и Забайкальского края
Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Горячие новости
Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» подал иск в Арбитражный суд Москвы к китайской компании China Film Group, а также всемирно известным актерам
Российские эпидемиологи предупредили о риске распространения опасных вирусов из-за комаров
Горячие новости
Российские эпидемиологи предупредили о риске распространения опасных вирусов из-за комаров
Эпидемиологи предупредили о риске распространения смертельных тропических болезней в центральной части нашей страны
ЦИК отказался приглашать международных наблюдателей на выборы в Москве и Петербурге
Горячие новости
ЦИК отказался приглашать международных наблюдателей на выборы в Москве и Петербурге
Центризбирком России отказался приглашать на выборы в Московскую городскую думу и муниципальные выборы в Петербурге международных наблюдателей
Иски к оппозиционерам оставили без движения
Горячие новости
Иски к оппозиционерам оставили без движения
Ранее стало известно, что руководство столичной подземки подало иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову и другим оппозиционерам из-за несогласованных протестных митингов 27 июля и 3 августа
«У такой страны нет будущего»
Горячие новости
«У такой страны нет будущего»
Российские ученые написали открытое письмо к властям с требованием прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона силовиками мирной протестной акции в Москве 27 июля
Горячие новости
Институт развития интернета предложил включить в школьную программу World of Tanks, Minecraft и Dota 2
Институт развития интернета направил в Министерство просвещения России список киберспортивных дисциплин и игр, которые можно было бы ввести в школьную программу