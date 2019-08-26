Глава госбанка ВТБ потратил 140 млн рублей на изысканные предметы интерьера
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин за последние четыре года потратил 140 млн рублей на покупку за границей изысканных предметов интерьера. Данные о закупках содержатся в базе портала Import Genius
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин за последние четыре года потратил 140 млн рублей на покупку за границей изысканных предметов интерьера. Данные о закупках содержатся в базе портала Import Genius (поставщик бизнес-аналитики для индустрии импорта-экспорта). В таможенных выписках указаны 664 позиции, однако общая стоимость купленных предметов интерьера рассчитана исходя из данных о 446 предметах, так как по остальным стоимость не указана.
Проект Baza сообщает, что заказы делал сам Андрей Костин и даже не его полный тезка, поскольку в таможенной документации указан адрес «Москва, Леонтьевский переулок, дом 6, кв. 41». Такой же адрес указан в качестве домашнего адреса главы ВТБ в официальных публикациях «Роснефти» о членах совета директоров, в который г-н Костин входил до 2012 года.
Большую часть мебели и декора поставило британское архитектурное бюро Hubert Zandberg Interiors, специалисты которого создают «сложные, современные, с классическим влиянием и эклектическими дополнениями» предметы.
В списке покупок главы ВТБ присутствуют постельное белье стоимостью 353 тысячи рублей, мыло почти за 12 тысяч рублей и мочалка за 8 тысяч рублей, покрывало из шерсти за 483 тысяч рублей, полотенце банное махровое за 288 тысяч рублей, стаканы резные из свинцового хрусталя за 17 тысяч рублей, льняные столовые салфетки за 59 тысяч рублей и даже пуховые подушки стоимостью почти 2 млн рублей.
Журналисты также нашли в списке покупок «подсвечник неэлектрический, изготовленный из стали и стекла» за 1 390 259 рублей, что соответствует цене на автомобиль Mazda 3.
Бумажная печатная репродукция орнаментов обошлась г-ну Костину в 1 138 715 рублей (в накладной уточняется, что информация на ней не содержит призывов к осуществлению экстремистской и террористической деятельности), ваза из тонкой керамики - в 325 639 рублей, шелковые ковры - в 525 921 рублей, а мраморные плиты с элементами из стекла для облицовки внутренних помещений - в 2 312 816 рублей.
Подбором материалов для отделки многочисленных квадратных метров главы государственного банка занималась французская фирма SIGÉBÈNE, в которой трудится команда краснодеревщиков. Эта фирма поставила для квартиры банкира секционную деревянную мебель для кухни за 2 592 210 рублей, для ванной - за 519 068 рублей, а для жилых комнат - 4 821 372 рублей.
Baza отмечает, что все заказанные банкиров предметы интерьера не поместились бы в одной квартире площадью 97 кв.м. Скорее всего, закупки были сделаны для нескольких объектов недвижимости.