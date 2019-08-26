Росгидромет подтвердил информацию о повышении радиационного фона в Архангельской области
Росгидромет подтвердил повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском. Его причиной стало облако радиоактивных инертных газов, которое появилось в результате распада изотопов бария, стронция и лантана
Росгидромет подтвердил повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском. Его причиной стало облако радиоактивных инертных газов, которое появилось в результате распада изотопов бария, стронция и лантана. В ведомстве добавили, что повышение радиоактивного фона было кратковременным.
Метеорологи отслеживали радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. Взрыв на полигоне под Северодвинском при испытании жидкостного реакционного двигателя произошел 8 августа. Представитель Росгидромета сообщил «Интерфаксу», что сейчас обстановка в Северодвинске стабильная - радиоактивных элементов в атмосфере больше нет.
Согласно официальным данным, в результате взрыва при испытании реактивного двигателя погибли пять сотрудников «Росатома». Сразу после аварии на полигоне мэрия Северодвинска сообщила о повышении радиационного фона, однако позже было объявлено о нормализации обстановки.
Организация Greenpeace считает, что представители власти скрывают полную информацию о радиационном загрязнении в Архангельской области. Также в СМИ появилась информация о заражении радиацией врачей областной больницы, которых сразу не предупредили об облучении пострадавших при взрыве. Например, одному медику, у которого нашли цезий-137, специалисты заявили, что он мог получить радионуклид во время поездки в Таиланд и употребления «фукусимских крабов».