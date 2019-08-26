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Общество
26 августа 12:12

Росстат сообщил, что женщин в России по-прежнему будет больше, чем мужчин

Росстат сообщил о сохранении в России демографического перевеса в сторону женщин до 2036 года. По данным на 2019 год, соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154, а к 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин

Росстат сообщил, что женщин в России по-прежнему будет больше, чем мужчин

Росстат сообщил о сохранении в России демографического перевеса в сторону женщин до 2036 года. По данным на 2019 год, соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154, а к 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.

В докладе статистического ведомства отмечается, что единственным российским регионом, где мужчин больше, чем женщин, сейчас остается Чукотский край. В этом регионе на 1000 мужчин приходится 956 женщин. Более того, на Чукотке к 2036 году число женщин сократится на 15%.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев считает, что демографический перекос в сторону женщин обусловлен более высокой смертностью среди мужчин. По его словам, изначально мальчиков и девочек рождается поровну, однако по достижению ими возраста 20-25 лет женщин уже становится больше, чем мужчин.

Согласно данным Минздрава, в 70% случаев смертность среди мужчин трудоспособного возраста связаны со злоупотреблением алкоголем.

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