Росстат сообщил, что женщин в России по-прежнему будет больше, чем мужчин
Росстат сообщил о сохранении в России демографического перевеса в сторону женщин до 2036 года. По данным на 2019 год, соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154, а к 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин
Росстат сообщил о сохранении в России демографического перевеса в сторону женщин до 2036 года. По данным на 2019 год, соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154, а к 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.
В докладе статистического ведомства отмечается, что единственным российским регионом, где мужчин больше, чем женщин, сейчас остается Чукотский край. В этом регионе на 1000 мужчин приходится 956 женщин. Более того, на Чукотке к 2036 году число женщин сократится на 15%.
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев считает, что демографический перекос в сторону женщин обусловлен более высокой смертностью среди мужчин. По его словам, изначально мальчиков и девочек рождается поровну, однако по достижению ими возраста 20-25 лет женщин уже становится больше, чем мужчин.
Согласно данным Минздрава, в 70% случаев смертность среди мужчин трудоспособного возраста связаны со злоупотреблением алкоголем.