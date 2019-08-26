«Почта России» попросила 85 млрд рублей на преобразование своих отделений в «центры притяжения»
«Почта России» сообщила о планах поменять формат своих отделений и преобразовать их в «Центры притяжения», в которых граждане смогут купить лекарства, продукты и алкоголь
ФГУП «Почта России» сообщила о планах поменять формат своих отделений и преобразовать их в «Центры притяжения», в которых граждане смогут получить не только почтовые услуги, но также купить лекарства, продукты и алкоголь. Реформирование отделений почты обойдется в 85 млрд рублей.
В проекте концепции «Центры притяжения, которая рассчитана на 2020-2027 годы, говорится, что отделения «Почты России» планируется преобразовать в центры притяжения, в которых клиенты смогут купить различные товары и получить не только почтовые, но и другие виды услуг, сообщают «Известия».
Согласно плану, нынешние почтовые отделения должны превратиться в гибрид алкомаркета, аптеки, банка, МФЦ (многофункционального центра), образовательного и медицинского учреждений (имеется ввиду выдача справок - ред.). В концепции отмечается, что из-за внедрения цифровых технологий загрузка традиционной почты к 2023 году упадет в 1,5 раза, поэтому изменение функционала почты может решить эту проблемы.
На проведение реформы «Почта России» просит правительство выделить 85 млрд рублей. 66 млрд рублей из этой суммы планируется потратить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы. Примерно в 10,8 млрд рублей ФГУП оценила капитальный ремонт в своих помещениях, а еще в 7,7 млрд рублей - на их расширение.