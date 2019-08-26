Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей
В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Скрипалей в британском Солсбери
В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Скрипалей в британском Солсбери. Власти США считают виновными в этом преступлении сотрудников российских спецслужб.
Второй пакет санкций вводит ограничения на операции с государственным долгом России. США запретили международным финансовым организациям предоставлять кредиты Москве. Также в рамках санкций американским банкам запрещается участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России.
Санкции в отношении государственного долга будут действовать в течение 12 месяцев.
Напомним, первый пакет санкций против России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль ядовитым веществом вступил в силу год назад - в августе 2018 года. Санкции предполагают введение запрета на поставки продукции двойного назначения.