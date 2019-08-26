Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Столичный ЦОДД предупредил автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах Москвы в последние дни лета в связи с возвращением людей из отпусков
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах Москвы и вылетных магистралях в последние дни лета в связи с возвращением людей из отпусков.
В ЦОДД отметили, что самые крупные автомобильные пробки будут наблюдаться около торговых центров и детских магазинов, поскольку граждане уже начали готовить своих детей к новому учебному году.
«Пробки начнут возвращаться в Москву с 26.08 вместе с отпускниками, студентами и школьниками. Мы ждем, что трафик вырастет на 15-17%, или 100-125 тыс. машин в сутки на дорогах»,— говорится в заявлении ЦОДД, которое цитирует «Интерфакс».
Ситуацию на московских и подмосковных дорогах также усложнит прибытие в столицу перед началом учебного года транспортных средств из близлежащих регионов.