Депутат Госдумы высказался за снятие моратория на смертную казнь в некоторых случаях
Губернатор Калужской области высказался за возвращение смертной казни в отдельных случаях. Такое мнение он высказал после убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высказался за возвращение смертной казни в отдельных случаях. Такое мнение он высказал после убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Малоярославце.
Калужского губернатора Анатолия Артамонова поддержал депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. Он высказался за снятие моратория на смертную казнь в качестве наказания за резонансные преступления.
Парламентарий заявил, что мораторий на смертную казнь был «навязан» России. «Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения нашей страны. Мораторий на смертную казнь разрушает Российскую Федерацию», — заявил депутат, слова которого приводит телеграм-канал «Подъем». По мнению депутата, высшей меры наказания заслуживают те, кто убил несколько человек.
Одновременно с этим Александр Шерин заявил, что снятие моратория на смертную казнь - это вопрос президента страны, а не депутатов.
Убийство ветерана ВОВ в Малоярославце было совершено в минувшие выходные. Пожилому мужчину нанесли не менее десяти ударов. Подозреваемым в убийстве проходит 34-летний наркозависимый местный житель.