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25 августа 09:29

Екатеринбургский игумен Вениамин проклял авиакомпанию «Победа»

Игумен Вениамин также прикрепил к своему комментарию видеозапись, на которой пассажирка умоляет сотрудников лоукостера пустить ее в самолет, но на рейс в Чебоксары она так и не попадает

Екатеринбургский игумен Вениамин проклял авиакомпанию «Победа»

Настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в Екатеринбурге игумен Вениамин (Виталий Райников) проклял авиакомпанию «Победа».

«„Победа“, компания садистов, будьте вы прокляты», — написал священнослужитель в своем аккаунте в соцсети Facebook. Игумен Вениамин также прикрепил к своему комментарию видеозапись, на которой пассажирка умоляет сотрудников лоукостера пустить ее в самолет, но на рейс в Чебоксары она так и не попадает.

Инцидент произошел в московском аэропорту «Внуково» 21 августа. Женщина ехала на похороны родственника. Во время регистрации сотрудники авиакомпании попросили ее убрать из ручной клади негабаритные вещи, а когда пассажирка выполнила их требование и вернулась к стойке, ей заявили об окончании регистрации не рейс. Мольбы женщины пустить ее в самолет были проигнорированы.

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа» по факту недопуска пассажирки на рейс в Чебоксары.

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