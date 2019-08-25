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Общество
25 августа 09:09

В Госдуму поступил законопроект об обязательном деаноне сотрудников МВД и Росгвардии

На рассмотрение депутатов Государственной думы внесли законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников МВД и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров

В Госдуму поступил законопроект об обязательном деаноне сотрудников МВД и Росгвардии
Фото: КоммерсантЪ

На рассмотрение депутатов Государственной думы внесли законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников МВД и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах. Соответствующий проект закона был подготовлен после жестких разгонов протестных митингов в Москве.

Автор законопроекта Владимир Лукин заявил, что обязательная идентификация сотрудников силовых органов способствует пониманию возможности установления их личностей, персональной ответственности и предупреждает некорректное поведение в отношении граждан. В свою очередь россияне будут иметь гарантию того, что сотрудники силовых ведомств реже будут превышать свои полномочия.

Лукин в беседе с агентством ТАСС отметил, что ранее введенный для сотрудников полиции нагрудный знак «оказался неудачным решением», поскольку он содержит мелкий шрифт и не позволяет прочесть личный номер полицейского. Кроме того, нагрудный знак легко скрывался за отворотами одежды и форменной амуницией, что затрудняет установление личности нарушившего закон силовика.

Что касается сотрудников Росгвардии, то на них требование о нагрудном знаке с личным идентификационным номером вообще не распространяется.

Напомним, ранее российские активисты запустили кампанию по деанону сотрудников МВД и Росгвардии, которые жестко задерживали участников протестных акций и наносили им травмы. При этом Следственный комитет отказал пострадавшим от действий силовиков гражданам в возбуждении дел.

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