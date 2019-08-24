Владельцев гироскутеров и электросамокатов обяжут соблюдать ПДД
Министерство транспорта готовит законопроект, который обяжет соблюдать правила дорожного движения и, возможно, сдавать на права, владельцев электротранспорта - электросамокатов и гироскутеров
Министерство транспорта готовит законопроект, который обяжет соблюдать правила дорожного движения и, возможно, сдавать на права, владельцев электротранспорта - электросамокатов и гироскутеров. Новые правила могут вступить в силу уже до конца текущего года.
В проекте постановления Минтранса говорится, что к электромеханическим транспортным средствам относятся электробайки, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколеса. В ведомстве заявили о необходимости регулирования данного вида транспорта, поскольку каждый год в России растет число ДТП с их участием.
В Госдуме также поддерживают введение правил дорожного движения для электромеханического транспорта. так, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов отправил в ГИБДД и Минтранспорта соответствующе предложение, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предлагал законодательно ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров и т.д. по тротуарам.