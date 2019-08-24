Суд восстановил кандидатов, снятых с выборов в Петербурге из-за постов в «ВКонтакте»
Городской суд Санкт-Петербурга отменил решения районных судов о снятии с предвыборной гонки кандидатов в муниципальные депутаты округов Смольнинское и Светлановское
Городской суд Санкт-Петербурга отменил решения районных судов о снятии с предвыборной гонки кандидатов в муниципальные депутаты округов Смольнинское и Светлановское. Речь идет о восстановлении Ярослава Кострова и Даниила Кена.
Ранее независимых кандидатов сняли с выборов якобы из-за незаконной агитации в соцсети «ВКонтакте». Кострову вменили написание поста о «грязных выборах», а Кену - репост пятилетней давности записи о партии «Единая Россия», сделанной Алексеем Навальным. Избиркомы муниципальных округов и районные суды признали обе публикации незаконной агитацией.
Также сообщается, что Красногвардейский райсуд Петербурга снял с выборов кандидата в депутаты по округу Ржевка Олесю Буятанову из-за того, что она в своей записи в соцсети поставила хэштег с призывом за нее проголосовать.