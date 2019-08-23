Чиновники из ЯНАО и ХМАО оказались самыми богатыми, а чиновники из Забайкалья - самыми бедными
Сотрудники государственных органов из Ямало-Ненецкого АО и Ханты-Мансийского АО получают зарплату больше, чем их коллеги из других российских регионов. Меньше всех получают чиновники из Псковской области и Забайкальского края
Сотрудники государственных органов из Ямало-Ненецкого АО и Ханты-Мансийского АО получают зарплату больше, чем их коллеги из других российских регионов. Меньше всех получают чиновники из Псковской области и Забайкальского края.
Согласно исследованию РБК, муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем чиновники в Псковской области (133 тысяч рублей против 18 тысяч рублей). В ХМАО госслужащие получают в среднем 97 тысяч рублей.
В Москве муниципальные служащие официально зарабатывают в среднем 91 тысячу рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 56 тысяч рублей.
Всего в органах местного самоуправления и в муниципальных избирательных комиссиях на сегодняшний день работают 469 тысяч человек - это 31% от общего числа государственных служащих разного уровня.