Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» подал иск в Арбитражный суд Москвы к китайской компании China Film Group, а также всемирно известным актерам
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к китайской компании China Film Group, а также всемирно известным актерам Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру.
«Русская фильм группа» спонсировала съемку фильма «Тайна печати дракона» — российско-китайский кинопроект с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, который является продолжением снятой картины «Вий 3D». Сейчас РФГ пытается вернуть 200 млн рублей, которые она вложила в этот фильм, сообщают «Ведомости».
РФГ получила на фильм «Тайна печати дракона» субсидию в Фонде кино, однако после подачи кредиторами исков передала права на фильм другому юридическому лицу — ООО «РФГ корп».
В 2017 году РФГ была признана банкротом, в компании ввели внешнее управление. Теперь конкурсный управляющий пытается признать сделку по передаче прав на фильм «РФГ корп» недействительной и вернуть деньги кредиторам. Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер являются соответчиками по иску о возврате денег.
В России премьера картины «Тайна печати дракона» назначена на 19 сентября.