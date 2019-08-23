Российские эпидемиологи предупредили о риске распространения опасных вирусов из-за комаров
Эпидемиологи предупредили о риске распространения смертельных тропических болезней в центральной части нашей страны
Российские эпидемиологи предупредили о риске распространения смертельных тропических болезней в центральной части нашей страны из-за изменения популяции комаров.
Специалисты сообщили, что переносчики таких опасных болезней, как вирус Денге, Чикунгунья, Зика и желтая лихорадка, поселились вдоль всего Черноморского побережья, а также в республике Крым.
«Известия» со ссылкой на эпидемиологов сообщают, что на юге России уже зафиксированы случаи заболеваний тропическими болезнями, которые могли начаться от укусов комаров-переносчиков.
Специалисты уточняют, что на юге России на фоне глобального потепления переместились два вида комаров — Aedes aegypti и Aedes albopictus. Первые имеют белые отметины на ногах и спине, а вторые - пятнистое брюшко и черно-белые полоски на лапках. Эти комары также могут переносить личинки нитчатых червей рода дирофилярия (Dirofilaria), которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.