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Общество
23 августа 07:42

Российские эпидемиологи предупредили о риске распространения опасных вирусов из-за комаров

Эпидемиологи предупредили о риске распространения смертельных тропических болезней в центральной части нашей страны

Российские эпидемиологи предупредили о риске распространения опасных вирусов из-за комаров

Российские эпидемиологи предупредили о риске распространения смертельных тропических болезней в центральной части нашей страны из-за изменения популяции комаров.

Специалисты сообщили, что переносчики таких опасных болезней, как вирус Денге, Чикунгунья, Зика и желтая лихорадка, поселились вдоль всего Черноморского побережья, а также в республике Крым.

«Известия» со ссылкой на эпидемиологов сообщают, что на юге России уже зафиксированы случаи заболеваний тропическими болезнями, которые могли начаться от укусов комаров-переносчиков.

Специалисты уточняют, что на юге России на фоне глобального потепления переместились два вида комаров — Aedes aegypti и Aedes albopictus. Первые имеют белые отметины на ногах и спине, а вторые - пятнистое брюшко и черно-белые полоски на лапках. Эти комары также могут переносить личинки нитчатых червей рода дирофилярия (Dirofilaria), которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

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