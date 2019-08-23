ЦИК отказался приглашать международных наблюдателей на выборы в Москве и Петербурге
Центризбирком России отказался приглашать на выборы в Московскую городскую думу и муниципальные выборы в Петербурге международных наблюдателей
Центризбирком России отказался приглашать на выборы в Московскую городскую думу и муниципальные выборы в Петербурге 8 сентября международных наблюдателей. Секретарь комиссии Майя Гришина заявила, что это не предусмотрено действующим законодательством.
«Закон определяет, что международные наблюдатели у нас на общенациональные выборы приглашаются. Это прямо предусмотрено законом, так что к региональным выборам это в принципе отношения не имеет», — заявила Гришина, слова которой приводит ТАСС.
Ранее на сайте радиостанции «Эхо Москвы» было опубликовано обращение кандидатов в депутаты Мосгордумы и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге с просьбой направить миссию международных наблюдателей для осуществления контроля за выборами в двух столицах. Данное обращение было адресовано руководителям ОБСЕ.
Обращение с просьбой направить на московские и петербургские выборы независимых наблюдателей связано с тем, что обе избирательные кампании проходят со скандалами. Так, на выборах в Петербурге избиркомы муниципальных округов отказывались под разными предлогами регистрировать независимых кандидатов. После неоднократного вмешательства горизбиркома и ЦИК некоторым кандидатам удалось зарегистрироваться, однако затем их все равно стали снимать с предвыборной гонки. В Москве избиркомы отказали в регистрации лидерам оппозиции под предлогом превышения допустимой доли брака в подписных листах, что стало поводом для массовых протестных выступлений в столице.