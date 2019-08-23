Суд оставил без движения иск Московского метрополитена к лидерам оппозиции о взыскании убытков
Ранее стало известно, что руководство столичной подземки подало иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову и другим оппозиционерам из-за несогласованных протестных митингов 27 июля и 3 августа
Коптевский суд Москвы оставил без движения иск Московского метрополитена к организаторам протестных митингов о взыскании с них убытков в размере 53 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что руководство столичной подземки подало иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову и другим оппозиционерам из-за несогласованных протестных митингов 27 июля и 3 августа.
Однако суд посчитал, что «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и другие бюджетные организации не смогли предоставить доказательств убытков по искам на 13 млн рублей к лидерам оппозиции. Адвокаты истцов заявили, что предоставят доказательства убытков из-за митингов в ближайшее время.
«Понятно, хотим 1,2 млн, а документы потом предоставим. Смысл собираться? Друг на друга посмотреть?» — заявил судья, слова которого приводит «МБХ медиа».
Всего к лидерам оппозиции из-за несогласованных протестных акций было подано исков о возмещении ущерба на 13 млн рублей.