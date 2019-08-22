Российские ученые потребовали прекратить политические репрессии и закрыть «дело 27 июля»
Российские ученые написали открытое письмо к властям с требованием прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона силовиками мирной протестной акции в Москве 27 июля
Российские ученые написали открытое письмо к властям с требованием прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках», которое было возбуждено после разгона силовиками мирной протестной акции в Москве 27 июля. Ученые выразили свое возмущение тем, что в России неприятие лжи стало уголовно наказуемым.
Письмо за подписью 54 ученых опубликовано в газете «Троицкий вариант». Авторы обращения указали, что с их профессией «несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие». «Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений», - говорится в письме.
Ученые потребовали от руководства страны прекратить «правовой произвол», остановить политические репрессии и начать следовать нормам Конституции.
«Каток „Московского дела“, грозящий расправой над новыми жертвами, должен быть немедленно остановлен. Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего», — заявили ученые.
Ранее письмо в защиту фигурантов «дела 27 июля» и с требованием прекратить уголовное преследование участников мирного протеста написали российские литераторы и журналисты. Одновременно в интернете идет сбор подписей под петицией с требованием закрыть сфабрикованное дело о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля, которых на самом деле не было.