Институт развития интернета предложил включить в школьную программу World of Tanks, Minecraft и Dota 2
Институт развития интернета направил в Министерство просвещения России список киберспортивных дисциплин и игр, которые можно было бы ввести в школьную программу
Институт развития интернета направил в Министерство просвещения России список киберспортивных дисциплин и игр, которые можно было бы ввести в школьную программу.
В список Института развития интернета вошли Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Эксперты считают, что игра в Dota 2 и World of Tanks «развивает стратегическое мышление и скорость реакции», игра в FIFA 19 развивает логику, а Minecraft — креативность и абстрактное мышление, сообщает РБК.
В письме на имя министра просвещения указывается, что большая часть из указанных компьютерных игр являются общепризнанными киберспортивными дисциплинами, по которым проводятся турниры, но не все из них в действительности связаны с киберспортом. Например, Minecraft — это строительный симулятор, а CodinGame — платформа для изучения программирования в игровой форме.
В Министерстве просвещения пока не прокомментировали предложение Института развития интернета.