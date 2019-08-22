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22 августа 10:51

Институт развития интернета предложил включить в школьную программу World of Tanks, Minecraft и Dota 2

Институт развития интернета направил в Министерство просвещения России список киберспортивных дисциплин и игр, которые можно было бы ввести в школьную программу

Институт развития интернета предложил включить в школьную программу World of Tanks, Minecraft и Dota 2

Институт развития интернета направил в Министерство просвещения России список киберспортивных дисциплин и игр, которые можно было бы ввести в школьную программу.

В список Института развития интернета вошли Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Эксперты считают, что игра в Dota 2 и World of Tanks «развивает стратегическое мышление и скорость реакции», игра в FIFA 19 развивает логику, а Minecraft — креативность и абстрактное мышление, сообщает РБК.

В письме на имя министра просвещения указывается, что большая часть из указанных компьютерных игр являются общепризнанными киберспортивными дисциплинами, по которым проводятся турниры, но не все из них в действительности связаны с киберспортом. Например, Minecraft — это строительный симулятор, а CodinGame — платформа для изучения программирования в игровой форме.

В Министерстве просвещения пока не прокомментировали предложение Института развития интернета.

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