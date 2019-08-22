Общий долг российских граждан по ипотеке достиг рекордных 7 трлн рублей
В докладе международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza сообщается, что в январе текущего года общая сумма ипотечного долга составляла 6,4 трлн рублей
Общий долг российских граждан по ипотечным кредитам вырос до 7 трлн рублей. Этот показатель является рекордным.
В докладе международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza сообщается, что в январе текущего года общая сумма ипотечного долга составляла 6,4 трлн рублей, а к началу июля этот показатель достиг рекордных 7 трлн рублей, сообщает «Лента.ру».
Больше трети от ипотечного долга российских граждан (36%) приходится на Москву (822 млрд рублей), Московскую область (587,2 млрд рублей) и Санкт-Петербург (431,8 млрд рублей). Самый маленький долг по ипотеке в республике Ингушетия - всего 1,2 млрд рублей.
Эксперты считают основной причиной роста долгов по кредитам низкую финансовую грамотность населения. Граждане сначала берут кредит, а потом уже думают о том, как его будут выплачивать.