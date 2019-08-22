«Альянс врачей» сообщил об увольнениях медиков и снижении зарплат в онкоцентре имени Блохина
Организация в защиту прав медицинских работников «Альянс врачей» сообщила о массовых сокращениях в онкологическом центре имени Блохина, снижении зарплат и переводе на полставки
Организация в защиту прав медицинских работников «Альянс врачей» сообщила о массовых сокращениях в онкологическом центре имени Блохина, снижении зарплат и переводе на полставки. Официально администрация больницы уверяет, что сокращают только свободные вакансии.
«Медуза» сообщает, что в приказе директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Ивана Стилиди говорится о сокращении 709,5 штатных единиц «в связи с текущей экономической ситуацией», а также об изменении штатного расписания.
В пресс-службе медицинского учреждения опровергли информацию об увольнении сотрудников, однако сами медики пожаловались на значительное снижение размера зарплаты и перевод на полставки.
Врачи онкологического центра сообщила, что за июль ей заплатили всего 35 тысяч рублей, а медсестры получили по 15 тысяч рублей. Деньги, заработанные отделением на платных услугах и ДМС, им не выплатили. Руководство объяснило отсутствие выплат тем, что в первом полугодии сотрудники получили больше выплат, чем должны были.
Сотрудники онкоцентра считают, что проблемы возникли из-за неэффективного распределения бюджета и увеличения административного штата при новом директоре Иване Стилиди. Врачи рассказали, что ранее в центре было ликвидировано целое отделение. «Они уволили [якобы] „по собственному желанию“ опытнейших и ценнейших хирургов, асов онкохирургии. [Вместо них] набрали врачей, никогда в онкологии не работавших», — сообщили медики.
Еще один сотрудник онкоцентра сообщил «Дождю», что в больнице «творится полный хаос», специалистов переводят на полставки, зарплаты платят мизерные, «люди устали, злые все сотрудники, кроме администрации, которая выписывает себе стимулирующие зарплаты».