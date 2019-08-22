Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в Сибири в 7 млрд рублей
Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от масштабных лесных пожаров в регионах Сибири и Дальнего Востока. Михаил Клинов отметил, что пока цифра не окончательна
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) оценило ущерб от масштабных лесных пожаров в регионах Сибири и Дальнего Востока в 7 млрд рублей. Глава ведомства Михаил Клинов отметил, что пока эта цифра не окончательная, поскольку на сегодняшний день не все выгоревшие леса обследованы.
В ходе проверки специалисты Рослесхоза оценят, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление. Также еще предстоит определить количество и качество пострадавшей древесины.
По словам Клинова, сейчас общая площадь лесных пожаров оценивается в 1,1 млн гектар. Причем почти вся эта территория является труднодоступной, сообщает РИА Новости.
Ранее организация «Гринпис» оценивала площадь горящих лесов в 4 млн гектар. Экологи в качестве основной причины пожарной катастрофы называют нежелание региональных властей бороться с огнем в труднодоступной местности, когда пожары еще не были столь масштабными. Чиновники первоначально отказывались тушить лесные пожары в так называемых зонах контроля по причине экономической нецелесообразности.