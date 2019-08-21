Алексей Кудрин вслед за Сергеем Чемезовым высказался в поддержку участников протестов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал правоохранительные органы провести расследование по факту жестких задержаний участников протестных митингов 27 июля и 3 августа в Москве
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал правоохранительные органы провести расследование по факту жестких задержаний участников протестных митингов 27 июля и 3 августа в Москве.
Алексей Кудрин отметил, что на протестных акциях сотрудники силовых ведомств «беспрецедентно применяли силу», поэтому он поддерживает обращение Совета по правам человека к руководителям правоохранительных органов с требованием провести проверку по данному факту.
«Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле», — сообщил глава Счетной палаты в своем Twitter.
Напомним, что ранее Следственный комитет отказал в возбуждении уголовных дел в отношении силовиков, которые при задержании участников протестных акций нанесли им травмы. В ведомстве назвали правомерным применение силы к гражданам.
Алексей Кудрин стал уже вторым высокопоставленным чиновником, который высказался в поддержку протестующих. Ранее глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал причиной массовых протестов «раздражение людей». Он также высказался за присутствие «здравой оппозиции» в органах власти.