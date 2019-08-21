Бюджетники пожаловались на принуждение к участию в патриотическом митинге-концерте
Работники бюджетных организаций пожаловались на принуждение к участию в митинге-концерте в честь Дня российского флага в Москве, который будет проводиться в субботу, 24 августа, вместо протестного митинга
Работники бюджетных организаций пожаловались на принуждение к участию в митинге-концерте в честь Дня российского флага в Москве, который будет проводиться в субботу, 24 августа, вместо протестного митинга. Мероприятие пройдет на проспекте Сахарова.
Подписчики телеграм-канала Varlamov News сообщили, что сотрудники одной из бюджетных организаций получили от начальства сообщение о том, что на патриотический митинг нужно направить 120 человек. Руководство попросило от своих работников «выразить пожелание к участию».
Во втором сообщении от руководителей подразделений требуют лично прийти на митинг-концерт и организовать явку сотрудников. Тем, что согласится поучаствовать в мероприятии пообещали предоставить отгулы.
Читатели «Медузы» также сообщили о принуждении работников муниципальных предприятий к участию в патриотическом митинге-концерте.