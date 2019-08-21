Московские власти потратят 407 млн рублей на празднование Дня города
Московские власти потратят на празднование Дня города 407,5 млн рублей из городского бюджета. Праздничные мероприятия в этом году совпадают с датой выборов в Московскую городскую думу
Московские власти потратят на празднование Дня города 407,5 млн рублей из городского бюджета. Праздничные мероприятия в этом году совпадают с датой выборов в Московскую городскую думу.
Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, в 101,6 млн рублей обойдется разгон облаков. 49 млн рублей мэрия потратит на праздничное оформление городских округов и еще 26 млн рублей - на фейерверки.
На организацию и проведение праздничных мероприятий в парке «Зарядье» власти выделили 25 млн рублей. Праздник на ВДНХ обойдется в 9,6 млн рублей, в Парке Горького - в 4,6 млн рублей, а в «Сокольниках» — 4,4 млн рублей.
Источник РБК отмечает, что изначально мэрия планировала потрать на День города меньше денег, но из-за массовых протестов на фоне недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было принято решение организовать более масштабный праздник. Чиновники считают, что большой размах поможет снять политическое напряжение в столице.