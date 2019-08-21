Иркутская чиновница назвала «быдлом» и «бичевней» жителей пострадавших от наводнения районов
В интернет попала аудиозапись, на которой начальница пресс-службы правительства региона называет жителей затопленных районов «быдлом» и «бичевней»
В Иркутской области разгорелся скандал из-за оскорбительного высказывания в адрес пострадавших в результате сильного наводнения граждан. В интернет попала аудиозапись, на которой предположительно начальница пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич называет жителей затопленных районов «быдлом» и «бичевней».
Женский голос на записи комментирует приезд президента Владимира Путина в Тулун, который больше всех пострадал в результате паводка, и реакцию местных жителей на главу государства.
Сначала чиновнице не понравился внешний вид людей. «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — говорит женщина.
Затем голос на записи комментирует условия в пунктах временного содержания людей, потерявших свое жилье, и уверят, что они живут там лучше, чем жили в своих домах до наводнения. «Они сидят в тепле, ***** (женщины с низкой социальной ответственностью), с теплым туалетом, с чистой постелью — то, чего у них не было в их хлеву. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья», — заявила женщина.
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на результаты независимой экспертизы сообщает, что на записи действительно голос главы пресс-службы иркутского правительства. Сама Ирина Алашкевич назвала аудиозапись фальсификацией. Губернатор региона Сергей Левченко назначил по данному факту проверку.
«Московский комсомолец-Байкал» сообщает, что чиновница обвинила в сливе аудиозаписи оператора и фотографа пресс-службы губернатора Иркутской области Александра Шудыкина. Он работал в правительстве 11 лет, а недавно его вынудили уволиться. Фотографа также уволили из «Областной газеты».