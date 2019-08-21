Площадь сибирских пожаров за сутки увеличилась на 8 тысяч гектаров
По состоянию на среду, 21 августа, на территории России действуют 124 лесных пожара общей площадью 108 тысяч га, по которым проводились работы по активному тушению
В России площадь лесных пожаров за минувшие сутки увеличилась почти на 8 гектаров. Такие данные приводит Авиалесоохрана.
По состоянию на среду, 21 августа, на территории России действуют 124 лесных пожара общей площадью 108 тысяч га, по которым проводились работы по активному тушению.
По данным ведомства, самая сложная ситуация в Красноярском крае, где общая площадь пожаров оценивается в 79 тысяч гектаров.
В Иркутской области действуют пять пожаров площадью 12,3 тыс. гектаров.
Кроме того, в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Бурятия и Якутия по прежнему действует режим ЧС.
По данным на 20 августа, пожарные ликвидировали 28 очагов возгораний общей площадью около 3 тысяч гектаров. В ликвидации огня задействованы 1 334 человека, 115 единиц техники, 36 воздушных судов отслеживают ситуацию и 21 участвует в тушении.