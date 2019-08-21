Москвичи раскритиковали «Мосгортранс» за подачу иска к организаторам протестных митингов
Московские интернет-пользователи раскритиковали «Мосгортранс» за участие в подавлении политических протестов, которое выразилось в подаче исков к организаторам московских митингов «за честные выборы»
Московские интернет-пользователи раскритиковали «Мосгортранс» за участие в подавлении политических протестов, которое выразилось в подаче исков к организаторам московских митингов «за честные выборы». Ранее сообщалось, что бюджетные организации потребовали от оппозиционеров возместить ущерб на сумму 11,5 млн рублей.
Ответчиками по искам выступят незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, Юлия Галямина, Илья Яшин, Владимир Милов, Иван Жданов, Александр Соловьев, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава ФБК Алексей Навальный.
«Мосгортранс» подал к организаторам протестов иск на 1,2 млн рублей из-за «задержки движения маршрутного транспорта» и «перекрытия проезжей части» протестующими. «Поясняем, ребят. Были сбои на маршрутах из-за несанкционированных перекрытий дороги. Были жалобы на это (люди ждали, автобусы не приехали). Подали гражданский иск. К организаторам акций – 1,2 млн рублей», - сообщалось в аккаунте Мосгортранса после требований пользователей объясниться. В организации добавили, что если не подавать иски, то за сбои в движении общественного транспорта отвечать будут водители, сообщает Tjournal.ru.
Жители Москвы раскритиковали решение «Мосгортранса» подать иск под предлогом заботы о пассажирах, о чем сообщили в Twitter организации. Интернет-пользователи пригрозили перестать оплачивать проезд в столичном общественном транспорте и призвали переводить эти деньги «Медиазоне», «ОВД-Инфо» и Фонду борьбы с коррупцией.
Москвичи написали «Мосгортрансу», что убытки у них от развоза вместо пассажиров сотрудников МВД и Росгвардии, которые работают на митингах, а не от протестующих. Кроме того, улицы в дни протестных акций перекрывали силовики.
Возмущенные интернет-пользователи также предложили организации подавать иски к первым лицам государства, из-за которых в Москве ежедневно перекрывают дороги.
«Ребят. Я регулярно вынуждена ждать, пока приедет автобус, так как из-за членовозов перекрывают Новый Арбат. Подайте иск к правительству, пожалуйста. Ребят, вы ж за пассажиров? Вы же не ссыте?», - написала журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.