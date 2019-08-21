Ингушские полицейские стали фигурантами дела из-за отказа разгонять протестный митинг
В Ингушетии возбудили уголовные дела в отношении 13 сотрудников местной полиции, которые в конце марта текущего года отказались разгонять митинг против соглашения с Чечней об обмене территориями
В Ингушетии возбудили уголовные дела в отношении 13 сотрудников местной полиции, которые в конце марта текущего года отказались разгонять митинг против соглашения с Чечней об обмене территориями. Дела заведены по статье «Неисполнение приказа».
Адвокат полицейских Магомед Куриев рассказал «МБХ медиа», что дело против силовиков является закрытым, а с фигурантов взяли подписку о неразглашении.
По статье «Неисполнение приказа» полицейским грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее они были уволены из органов.
Магомед Куриев отметил, что его подзащитные ничего противозаконного не делали, а пытались поговорить со старейшинами и убедить людей разойтись.
Напомним, некоторые время назад в Ингушетии был расформирован батальон ППС, который отказался разгонять массовый протестный митинг в Магасе. Всего было уволено 17 сотрудников полиции.