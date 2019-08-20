ФБК нашел у сына московского депутата квартиру за 600 млн рублей и особняк за 4 млрд рублей
Фонд борьбы с коррупцией накануне выборов в Мосгордуму, к участию в которых не допустили независимых кандидатов, опубликовал расследование о еще одном депутате столичного парламента
Фонд борьбы с коррупцией накануне выборов в Мосгордуму, к участию в которых не допустили независимых кандидатов, опубликовал расследование о еще одном депутате столичного парламента. На этот раз героем антикоррупционного расследования стал депутат Мосгордумы с 26-летним стажем Владимир Платонов.
ФБК узнал, что сын простого московского депутата Илья Платонов является миллиардером и владельцем элитной недвижимости. Борцы с коррупцией нашли у него квартиру площадью 372 кв.м в доме на Пречистинской набережной Москвы, рыночная стоимость которой составляет около 600 млн рублей. Причем собственником сын депутата стал совсем недавно - 1 июля текущего года.
В расследовании отмечается, что найти столь дорогую жилплощадь сына депутата помогла его девушка, которая в своем Instagram часто выкладывает фотографии своего молодого человека и их места жительства.
Однако квартира на Пречистенке за 600 млн рублей - не единственная собственность сына Владимира Платонова. На него был записан дом на Рублевском шоссе за 4 млрд рублей. Особняк располагается в элитном поселке «Сады Майендорф», а площадь земли под ним составляет более гектара. В ФБК также сообщили, что буквально на днях этот дом был продан и теперь у него новый владелец.
Борцы с коррупцией также попытались выяснить, откуда у Ильи Платонова средства на покупку дорогостоящей недвижимости. В ходе расследования выяснилось, что он владеет только одной фирмой, которая не зарабатывает почти ничего. Он также занимал должность заместителя гендиректора «Кизлярского коньячного завода» (принадлежит Росимуществу), но вряд ли у него была высокая зарплата.
«Он работал в Mirax у Полонского, он открывал фитнес-клуб с Тимати, но ни о каких миллиардах не может быть и речи. Даже приблизительно. Даже о сотнях миллионов речь не идет. И все это достаточно давно», — говорится в расследовании.
Напомним, ранее ФБК опубликовал расследование о бизнесе и недвижимости в Австрии 75-летней матери депутата Мосгордумы и лидера столичной «Единой России» Андрея Метельского, бизнесе близких родственников вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной и пентхаусе в элитном доме спикера МГД Алексея Шапошникова.