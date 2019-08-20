Учителей призвали отказаться от работы в окружных избиркомах и не участвовать в «имитации выборов»
Независимый профсоюз «Учитель» призвал педагогов отказаться от работы в участковых избирательных комиссиях. Сопредседатель организации Всеволод Луховицкий сообщил, что данное обращение связано с выборами в Мосгордуму
Независимый профсоюз «Учитель» призвал педагогов отказаться от работы в участковых избирательных комиссиях. Сопредседатель организации Всеволод Луховицкий сообщил, что данное обращение связано с ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму, к участию в которых не были допущены независимые кандидаты. Профсоюз пообещал оказать помощь тем учителям, которых будут принуждать к работе в окружных избиркомах.
В заявлении профсоюза «Учитель», которое опубликовано на сайте «Эха Москвы», говорится, что недопуск до выборов независимых кандидатов, а также силовое подавление протестов делают предстоящие выборы «заведомо неправовыми».
Профсоюз напомнил учителям, что они учат детей быть гражданами, поэтому «стыдно поддерживать своим участием торжествующее беззаконие». В связи с недопуском на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, а также силовым подавлением народных протестов, профсоюз «Учитель» не считает для себя возможным участие в предстоящей избирательной кампании.
«Мы призываем всех педагогов — членов избирательных комиссий — подумать о том, как они будут объяснять детям свое участие в имитации выборов», — говорится в заявлении профсоюза.