СКР ужесточил обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым
Следственный комитет ужесточил обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба по их делу выросла до 11 млрд рублей
Следственный комитет ужесточил обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба по их делу выросла до 11 млрд рублей. Также братьям-бизнесменам добавил два эпизода мошенничества, сообщает источник ТАСС в следственных органах.
Зиявудину и Магомеду Магомедовым вменяется девять эпизодов мошенничества и создание организованного преступного сообщества. По старым семи эпизодам мошенничества ущерб вырос до 11 млрд рублей.
Правоохранительные органы могут возобновить следственные действия, вменив Магомедовым новые преступные эпизоды или представив новые доказательства их вины. Предположительно, действия следствия связаны с тем, что в сентябре у совладельцев «Суммы» истекает предельный 18-месячный срок содержания под стражей. Напомним, бизнесмены находятся в следственном изоляторе с весны 2018 года.