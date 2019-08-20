Соцсеть Twitter запретила государственным СМИ размещать свою рекламу
Администрация социальной сети Twitter запретит государственным СМИ публиковать рекламу на страницах сервиса. Такое решение было принято с целью «защиты здорового дискурса и открытого общения»
Администрация социальной сети Twitter запретит государственным СМИ публиковать рекламу на страницах сервиса. Такое решение было принято с целью «защиты здорового дискурса и открытого общения».
После получения официального уведомления у государственных СМИ будет 30 дней, чтобы отказаться от использования рекламных продуктов Twitter. Данный запрет коснется СМИ, которые финансируются и контролируются государственными структурами. Помимо этого, администрация Twitter будет обращать внимание на характер публикаций о правозащитных организациях и журналистских объединениях.
Напомним, два года назад администрация Twitter уже запретила российским государственным СМИ — телеканалу RT и агентству Sputnik — публиковать в соцсети свои записи рекламного характера.