Московский омбудсмен предложил проводить адресные закупки незарегистрированных лекарств
С соответствующим предложением омбудсмен выступил после двух подряд задержаний жительниц Москвы за покупку противосудорожного препарата
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович предложил наладить адресные закупки отдельных лекарственных препаратов за границей, чтобы российским гражданам не пришлось заказывать их через интернет и подвергать себя уголовному преследованию по статье о незаконном обороте запрещенных препаратов.
С соответствующим предложением детский омбудсмен выступил после двух подряд задержаний жительниц Москвы за покупку противосудорожного препарата «Фризиум» для больных эпилепсией детей.
«Я рад, что прокуратура выступила (за отмену уголовного дела), но я бы хотел, чтобы эти вопросы не возникали. Нужно заняться вопросом ввода в реестр (подобных лекарств). И самое главное — лекарство сейчас все равно не попадает к сыну этой женщины, потому что оно в рамках всех этих дел остается незаконным, изъятым», — заявил Евгений Бунимович, слова которого приводит ТАСС.
После задержаний двух москвичей при получении на почте «Фризиума», который не зарегистрирован в России, родители тяжело больных детей написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с доступностью необходимых лекарств и их регистрацией в России, чтобы люди не попадали в «безжалостную ловушку».