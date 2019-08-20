Депутаты от ЛДПР нашли способ освободить автомобилистов от уплаты штрафов за нарушение ПДД
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который освободит автомобилистов от уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированного камерами фото- и видеофиксации
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили законопроект, который освободит автомобилистов от уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированного камерами фото- и видеофиксации.
Либерал-демократы считают, что информация о зафиксированном дорожной камерой нарушении должна публиковаться на портале государственных услуг с течение 10 дней с момента фиксации. Если этот срок был нарушен, то водитель должен быть освобожден от административной ответственности.
Авторы законопроекта отметили, что сейчас появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении автомобильных штрафов, совершенных водителями достаточно давно.