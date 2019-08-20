Бюджетные организации подали иски к организаторам протестного митинга «За честные выборы»
Государственное предприятие «Автомобильные дороги» потребовало от организаторов несогласованной протестной акции «За честные выборы»в Москве 27 июля возместить расходы на замену кустов, указателей и содержание тротуаров
Государственное предприятие «Автомобильные дороги» потребовало от организаторов несогласованной протестной акции «За честные выборы»в Москве 27 июля возместить расходы на замену кустов, указателей и содержание тротуаров. Соответствующий иск поступил в Коптевский райсуд.
По данным «Правозащиты Открытки», общий ущерб от протестной акции ГБУ оценило в 11,5 млн рублей. 435,5 тысяч рублей предприятие требует возместить за «дополнительные мероприятия по санитарному содержанию объектов», где проходила акция, еще 235,5 тысяч рублей — за выделение 20 грузовиков для обеспечения общественного порядка, а также 10,7 млн рублей за повреждение «малых архитектурных форм и элементов обустройства дорожного движения», сообщает «Дождь».
Еще 1,2 млн рублей от организаторов акции потребовал «Мосгортранс» за «задержку движения маршрутного транспорта» и «перекрытия проезжей части» протестующими.
Адвокат Сергей Бадамшин отметил, что Мосгортранс и «Автомобильные дороги» не представили квитанций об оплате госпошлины, поэтому «при обычных условиях работы суда» подобные иски оставили бы без движения. Однако в случае в протестными акциями суды могут проигнорировать свое же требование.
Ответчиками по искам о возмещении расходов на «ликвидацию последствий митинга» выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, а также Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.