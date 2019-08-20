В подмосковном лесу обнаружили свалку с документами из Министерства финансов РФ
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском Московской области нашли в лесу свалку с документами на которых стоит подпись главы ведомства Антона Силуанова
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском Московской области нашли в лесу свалку с документами, которые принадлежат Министерству финансов России. На некоторых бумагах стоит подпись главы ведомства Антона Силуанова.
Местные жители сначала обратили внимание на колонну грузовиков, которая ехала в сторону леса. Несколько грузовиков были остановлены, но остальные успели уехать и свалить мусор в лесном массиве.
Среди выброшенного мусора нашли различные документы Минфина РФ, в том числе служебные записки о компенсации расходов и выплате командировочных. Там же были и бумаги с личными данными сотрудников ведомства.
В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что в соответствии с регламентом все документы с секретной информацией утилизируются. Бытовые отходы ведомства вывозит компания-подрядчик. Министерство намеренно запросить объяснений по поводу сложившейся ситуации.