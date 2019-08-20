Жителям Москвы и Подмосковья пообещали 30-градусную жару
Синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области возвращение жаркой погоды. На следующей неделе в столичном регионе температура может повыситься до 30 градусов
Фото: Утро.ру
Синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области возвращение жаркой погоды. На следующей неделе в столичном регионе температура может повыситься до 30 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что дожди в Москве и Подмосковье пойдут на убыль и к воскресенью прекратятся. С понедельника по среду на следующей неделе температура воздуха днем составит от 26 до 30 градусов.
«Но 30 градусов — это с большой натяжкой. Очень мощное потепление, это аномалия», — отметил синоптик.