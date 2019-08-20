«Справедливая Россия» потребовала снять биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму
Партия «Справедливая Россия» обратилась в Свердловский облсуд с требованием снять с довыборов в Государственную думу РФ по Серовскому округу известного биатлониста
Партия «Справедливая Россия» обратилась в Свердловский облсуд с требованием снять с довыборов в Государственную думу РФ по Серовскому округу известного биатлониста Антона Шипулина, который баллотирует от «Единой России».
Глава свердловского отделения «СР» Андрей Кузнецов сообщил, что кандидатам в депутаты на момент регистрации запрещено владеть и управлять ценными бумагами иностранных компаний. В декларации Антона Шипулина справороссы нашли акции заграничной компании.
Сам кандидат в депутаты сообщил, что на момент регистрации он уже избавился от этих акций, однако в «СР» сомневаются в достоверности предоставленных сведений.
Telegram-канал «Подъем» сообщает, что Антон Шипулин владеет ценными бумагами «Коммерцбанка», облигациями Сбербанка и вкладом в банке «ФК Открытие».