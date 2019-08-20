Меню
Политика
Все, чтo нажил непoсильным трудoм...
Политика
20 августа 00:13

«Справедливая Россия» потребовала снять биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму

Партия «Справедливая Россия» обратилась в Свердловский облсуд с требованием снять с довыборов в Государственную думу РФ по Серовскому округу известного биатлониста

«Справедливая Россия» потребовала снять биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму

Партия «Справедливая Россия» обратилась в Свердловский облсуд с требованием снять с довыборов в Государственную думу РФ по Серовскому округу известного биатлониста Антона Шипулина, который баллотирует от «Единой России».

Глава свердловского отделения «СР» Андрей Кузнецов сообщил, что кандидатам в депутаты на момент регистрации запрещено владеть и управлять ценными бумагами иностранных компаний. В декларации Антона Шипулина справороссы нашли акции заграничной компании. 

Сам кандидат в депутаты сообщил, что на момент регистрации он уже избавился от этих акций, однако в «СР» сомневаются в достоверности предоставленных сведений.

Telegram-канал «Подъем» сообщает, что Антон Шипулин владеет ценными бумагами «Коммерцбанка», облигациями Сбербанка и вкладом в банке «ФК Открытие».

Материалы по теме
Связанные с «Единой Россией» фонды спонсируют на выборах губернаторов-самовыдвиженцев
Биатлонист Антон Шипулин выиграл праймериз «Единой России»
В Индонезии число умерших от переутомления членов УИК выросло до 272 человек
Сейчас на главной
Власти оценили ущерб от протестного митинга в 11,5 млн рублей
Горячие новости
Власти оценили ущерб от протестного митинга в 11,5 млн рублей
Государственное предприятие «Автомобильные дороги» потребовало от организаторов несогласованной протестной акции «За честные выборы»в Москве 27 июля возместить расходы на замену кустов, указателей и содержание тротуаров
В подмосковном лесу обнаружили свалку с документами из Министерства финансов РФ
Горячие новости
В подмосковном лесу обнаружили свалку с документами из Министерства финансов РФ
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском Московской области нашли в лесу свалку с документами на которых стоит подпись главы ведомства Антона Силуанова
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали 30-градусную жару
Горячие новости
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали 30-градусную жару
Синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области возвращение жаркой погоды. На следующей неделе в столичном регионе температура может повыситься до 30 градусов
Горячие новости
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил массовые протесты раздражением людей
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал массовые протесты в Москве из-за выборов в городскую думу и выразил мнение, что причиной митингов является раздражение людей
Кто хорошо охраняет, тот хорошо живет
Горячие новости
Кто хорошо охраняет, тот хорошо живет
Бывший начальник охраны президента Владимира Путина, а ныне заместитель директора ФСО Олег Климентьев оказался владельцем особняка примерной стоимостью около 500 млн рублей
Британские журналисты нашли доказательства участия российских военных в конфликте на Донбассе
Горячие новости
Британские журналисты нашли доказательства участия российских военных в конфликте на Донбассе
Британская исследовательская группа Forensic Architecture сообщила о получении новых доказательств участия российских военных в боях под Иловайском на востоке Украины летом 2014 года
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах
Горячие новости
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в учебных заведениях. Ранее чиновники высказывались за полный запрет на телефоны в школах
В России ужесточили правила ввоза продуктов питания в багаже пассажиров
Горячие новости
В России ужесточили правила ввоза продуктов питания в багаже пассажиров
В России в понедельник, 19 августа, вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля и провоза определенной продукции в багаже пассажиров через государственную границу
Судебные приставы будут сообщать должникам о запрете на выезд за границу по sms
Горячие новости
Судебные приставы будут сообщать должникам о запрете на выезд за границу по sms
Сотрудники ФССП России будут сообщать должникам о действующем в их отношении запрете на выезд за границу через смс-сообщения. Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы соответствующие поправки
В Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью и покончил с собой
Горячие новости
В Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью и покончил с собой
В селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью из пяти человек, после этого покончил с собой. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 18 августа, в частном доме, в котором проживала семья
Горячие новости
​«Безжалостная ловушка»
Матери больных детей написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с лекарствами для эпилептиков, которые не зарегистрированы в России, но являются эффективными препаратами
Мусорную свалку около аэропорта «Жуковский» связали с подмосковными чиновниками
Горячие новости
Мусорную свалку около аэропорта «Жуковский» связали с подмосковными чиновниками
Несанкционированная мусорная свалка в районе аэропорта «Жуковский», которая могла стать причиной аварии с самолетом «Уральских авиалиний», связана с подмосковными чиновниками
Томский губернатор предложил выбирать глав муниципалитетов путем народных праймериз
Горячие новости
Томский губернатор предложил выбирать глав муниципалитетов путем народных праймериз
Сергей Жвачкин предложил выбирать глав муниципальных районов путем «народных праймериз». Такую процедуру глава региона предложил ввести вместо отмененных прямых выборов мэров
Авторская колонка
Аэробус-кукурузник
Россия гниет с головы: деградация системы «вертикали» приводит к нарастанию катастроф, ЧП, несчастий и многочисленным жертвам. Будь то лесные пожары, наводнения или авиакатастрофы. Нет ни одной летающей страны, где аварии и гибель пассажиров стала бы просто статистикой
Гудков Геннадий
Пилотам «Уральских авиалиний» присвоили звания Героев России
Горячие новости
Пилотам «Уральских авиалиний» присвоили звания Героев России
Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые 15 августа посадили самолет с отказавшими двигателями. На борту лайнер находилось 226 пассажиров
​Били, бьют и будут бить
Горячие новости
​Били, бьют и будут бить
Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД и Росгвардии по факту превышения полномочий во время работы на протестных митингах 27 июля и 3 августа
Экс-замглавы Минсельхоза обвинил бывшего начальника управления «К» ФСБ в рейдерстве
Горячие новости
Экс-замглавы Минсельхоза обвинил бывшего начальника управления «К» ФСБ в рейдерстве
Алексей Бажанов направил жалобы в ФСБ России, Генеральную прокуратуру и администрацию президента. В лондонскую полицию направлено заявление из-за угроз в адрес бывшего чиновника
Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила фактов хищения бюджетных средств
Горячие новости
Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила фактов хищения бюджетных средств
В ходе судебного заседания по делу «Седьмой студии» была обнародована финансовая и искусствоведческая экспертиза, в которой говорится, что на реализацию проекта «Платформа» требовалось 300 млн рублей