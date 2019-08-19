Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил массовые протесты раздражением людей
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал массовые протесты в Москве из-за выборов в городскую думу и выразил мнение, что причиной митингов является раздражение людей
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал массовые протесты в Москве из-за выборов в городскую думу и выразил мнение, что причиной митингов является раздражение людей.
В интервью РБК Сергей Чемезов заявил, что «люди сильно раздражены» и это «не на пользу никому». «В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», - заявил топ-менеджер государственной корпорации.
Сергей Чемезов также отметил, что отсутствие оппозиции может привести к застою, который Россия уже проходила.
Напомним, массовые протесты в Москве начались в середине июля из-за недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.