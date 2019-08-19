У бывшего начальника охраны Владимира Путина нашли дом на Рублевке за полмиллиарда
Бывший начальник охраны президента Владимира Путина, а ныне заместитель директора ФСО Олег Климентьев оказался владельцем особняка примерной стоимостью около 500 млн рублей
Бывший начальник охраны президента Владимира Путина, а ныне заместитель директора ФСО Олег Климентьев оказался владельцем особняка примерной стоимостью около 500 млн рублей. Дом располагается в закрытом поселке «Речное» на Рублево-Успенском шоссе Московской области.
Олег Климентьев работал много лет назад вместе с Виктором Золотовым (сейчас глава Росгвардии) в охране мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 1999 году он перешел на работу к Владимиру Путину и занимал должность личного адъютанта президента.
В 2014 году г-н Климентьев стал заместителем начальника службы безопасности Владимира Путина.
Издание Republic сообщает, что семье Олега Климентьева принадлежит квартира на юго-западе Москвы площадью около 130 кв. метров, а ему самому принадлежат квартира в элитном доме на Ломоносовском проспекте и участок в деревне Ящерово рядом с резиденцией главы государства на Валдае.
В 2004 году Климентьев и его дочь получили от некоммерческого партнерства пользователей участков «Заря» землю в деревне Солослово. В 2009 году супруга «охранника президента» купила у «Агрокомплекса Горки-2» 33 сотки в элитном коттеджном комплексе «Знаменские просторы» причем в 43 раза дешевле рыночной стоимости, сообщает «Новая газета». В 2014 году Климентьева приобрела двухэтажный дом площадью 751,7 кв. метра и участок 2507 кв. метра в поселке «Речное».
Сейчас дом с земельным участком могут стоить от 371,5 млн до 497,2 млн рублей. Согласно официальной декларации о доходах и имуществе, супруги Климентьевы заработали около 77,7 млн рублей.
Согласно российскому законодательству, госслужащие и их близкие родственники должны объяснять наличие у них денежных средств на сделки, превышающие их трехгодовой суммарный доход, однако в случае Олега Климентьева этого сделано не было.