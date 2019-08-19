Британские журналисты нашли доказательства участия российских военных в конфликте на Донбассе
Британская исследовательская группа Forensic Architecture сообщила о получении новых доказательств участия российских военных в боях под Иловайском на востоке Украины летом 2014 года
Британская исследовательская группа Forensic Architecture сообщила о получении новых доказательств участия российских военных в боях под Иловайском на востоке Украины летом 2014 года.
Издание The Guardian сообщает, что в качестве доказательств участия россиян в военном конфликте на Донбассе выступают спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины, в том числе снимки танка Т-72Б3. Журналисты отмечают, что в 2014 году такая модель танка была только в распоряжении вооруженных сил России.
Найденные доказательства планируется приобщить к делу, которое будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека.
Российские власти отрицают какую-либо причастность к боевым действиям на юго-востоке Украины.