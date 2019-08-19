Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения России предложило ограничить использование мобильных телефонов в учебных заведениях. Ранее некоторые чиновники и вовсе высказывались за полный запрет на телефоны в школах
Министерство просвещения России предложило ограничить использование мобильных телефонов в учебных заведениях. Ранее некоторые чиновники и вовсе высказывались за полный запрет на телефоны в школах.
Минпросвещения совместно с Рособрнадзором и Роспотребнадзором разработало рекомендации по использованию мобильных устройств связи в учебных заведениях на основании международного опыта. Также в этих рекомендациях учитывались результаты опроса, согласно которому ограничения на использование телефонов поддерживают 61% учащихся, 89% родителей и 90% учителей.
При этом в случае введения таких ограничений администрации школы должны организовать места для хранения телефонов школьников, а также договориться с родителями детей о других способах коммуникации.