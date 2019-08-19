В России ужесточили правила ввоза продуктов питания в багаже пассажиров
В России в понедельник, 19 августа, вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля и провоза определенной продукции в багаже пассажиров через государственную границу
В России в понедельник, 19 августа, вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля и провоза определенной продукции в багаже пассажиров через государственную границу.
Речь идет о ввозе в Россию так называемой подкарантинной продукции. Согласно изменениям, в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в страну не более пяти килограммов фруктов и овощей. Для провоза больших объемов потребуется получить фитосанитарный сертификат.
Ввезенные товары свыше указанной нормы будут возвращены обратно или уничтожены, причем за счет денежных средств их собственника.
В список товаров, на которые распространяются ограничения, также включены бобовые, орехи, овощи, различные луковицы, клубни, букеты цветов, а также рождественские елки и ветки хвойных деревьев.